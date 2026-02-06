Sequestri a Cleto e Amantea | lotta alla criminalità organizzata con azioni preventive

I Carabinieri della provincia di Cosenza hanno effettuato sequestri di droga e armi a Cleto e Amantea. L’operazione mira a combattere la presenza della criminalità organizzata in zona. Le forze dell’ordine hanno agito con determinazione, sequestrando materiale illecito e rafforzando il controllo sul territorio.

L’operazione condotta dai Carabinieri nella provincia di Cosenza, con sequestri di droga e armi a Cleto e Amantea, è stata un’azione strategica e significativa per fronteggiare la criminalità organizzata. Le attività investigative, condotte dalla Compagnia di Paola, hanno portato alla luce un’ingente quantità di sostanze stupefacenti e armi clandestine, che sarebbero state utilizzate per alimentare reti di spaccio e aumentare l’insicurezza sul territorio. Il colpo di mano, effettuato in pieno giorno, ha permesso l’arresto di un individuo ed è stato seguito da due denunce a piede per reati connessi al traffico di droga e alla detenzione illegale di armi.🔗 Leggi su Ameve.eu

#’Ndrangheta-giovani || La criminalità organizzata della ’ndrangheta si espande ancora di più in Calabria, coinvolgendo sempre più giovani.

