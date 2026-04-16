Ex lavoratori Almaviva i sindacati | Dopo l' ok all' emendamento all' Ars adesso servono i fatti

Dopo l’approvazione dell’emendamento da parte dell’Ars riguardo agli ex lavoratori Almaviva, i sindacati chiedono ora azioni concrete per concretizzare le opportunità di impiego nel servizio 116 117, dedicato alle cure non urgenti. La decisione ha suscitato soddisfazione tra le sigle sindacali, che attendevano questa fase per avviare le procedure necessarie. La discussione si focalizza ora sulla realizzazione pratica delle nuove assunzioni.

Il via libera dell'Ars all’emendamento sugli ex lavoratori Almaviva per i quali si prospettano nuove opportunità di impiego nel servizio 116 117, il numero dedicato alle cure non urgenti, fa felici le sigle sindacali. In una nota le segreterie regionali di Slc Cgil, Fistel Cisl, UilFpc Sicilia e.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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