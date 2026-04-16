Ex Deutsche Bank ci siamo | iniziati i lavori per il nuovo hotel di lusso

Sono iniziati i lavori di ristrutturazione per un nuovo hotel di lusso in un edificio ex Deutsche Bank. Sul cantiere si vedono pannelli di compensato appoggiati alle arcate e sacchi bianchi sistemati sul pavimento di marmo. Un piccolo escavatore arancione si trova nel cortile, in un’area che un tempo ospitava gli sportelli bancari. Il processo di trasformazione è in corso da alcune settimane.

Pannelli di compensato sulle arcate, sacchi bianchi sul pavimento di marmo, un piccolo escavatore arancione dove un tempo si aprivano gli sportelli. Dopo quattordici anni di silenzio, il palazzo neoclassico di piazza Garibaldi ha ricominciato a vivere. I lavori di trasformazione dell'ex sede.🔗 Leggi su Leccotoday.it Gotta Be You | ROMANCE | Full Movie in English Notizie correlate L'ex Deutsche Bank diventa un hotel Marriott: partono i lavori, apertura nel 2028Presentato ufficialmente il progetto di 753 Hospitality per l'ex palazzo della Banca Popolare di Lecco in piazza Garibaldi: 144 camere, piscina a... Hotel, nuova era a Lecco. Per l'ex Deutsche Bank arriva il progetto del fondo stranieroDopo oltre un decennio di attesa, quello di febbraio 2026 si preannuncia come il mese della svolta definitiva per l'ex Deutsche Bank di piazza... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Lecco, si apre il cantiere nell'ex banca più amata dai lecchesi: sarà un hotel di lusso con piscina sul lago; Lecco: partiti i lavori alla ex Deutsche Bank, riaperta dopo 14 anni. Le immagini; Il palazzo ex Deutsche Bank di Lecco diventa un hotel; Deutsche Bank: nella guerra dell’energia la Cina è la vera vincitrice. Ex Deutsche Bank, ci siamo: iniziati i lavori per il nuovo hotel di lussoRuspe nell'ex salone dei conti correnti: il palazzo neoclassico di piazza Garibaldi, fermo dal 2012, si trasforma in un hotel Marriott da 144 camere con piscina sul lago. L'8 aprile vertice riservato ... leccotoday.it Deutsche Bank ha nascosto carte su Mps a pm e vigilanza? Ecco le accuse degli ex banker. Che chiedono 700 milioni di danniQuattro ex dirigenti dell’istituto tedesco, condannati e poi assolti a Milano nell'inchiesta sui bilanci di Mps, con in testa Michele Faissola, fanno causa a Londra alla loro ex banca. Milano Finanza ... milanofinanza.it DEUTSCHE BANK, IL PREMIO SALE A 2.000 EU Firmato il verbale di conferma degli obiettivi per premio. Oltre 1.300 eu più 710 eu di welfare che saranno erogati a maggio. Marino: «Risultato legato all’impegno dei lavoratori e alla contrattazione sindacale x.com La primavera è alle porte. Quale momento migliore per far fiorire i tuoi progetti Realizzali con i prestiti Deutsche Bank Easy. Scopri di più sul nostro sito. www.dbeasy.it #deutschebank #deutschebankitalia #prestitisumisura #comunicazionedimarketing - facebook.com facebook