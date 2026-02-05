Hotel nuova era a Lecco Per l' ex Deutsche Bank arriva il progetto del fondo straniero
A Lecco, l’ex Deutsche Bank di piazza Garibaldi si prepara a cambiare volto. Dopo oltre dieci anni di attese, si avvicina una svolta concreta. Il progetto del fondo straniero porta nuovi investimenti e potrebbe riportare l’edificio a vivere una nuova era, con lavori che potrebbero partire già nel febbraio 2026. La città guarda con attenzione a questa trasformazione che potrebbe portare nuovi servizi e opportunità.
Dopo oltre un decennio di attesa, quello di febbraio 2026 si preannuncia come il mese della svolta definitiva per l'ex Deutsche Bank di piazza Garibaldi. I nuovi proprietari, un fondo di investimento anglosassone che opera in collaborazione con una catena alberghiera internazionale, sono pronti a presentare ufficialmente il progetto di riconversione dell'edificio in hotel di lusso. L'appuntamento è fissato per fine mese, quando il piano arriverà all'esame della commissione consiliare e successivamente del consiglio comunale, secondo una procedura analoga a quella adottata per il restauro di palazzo Ghislanzoni in via Roma da parte di Confcommercio Lecco.🔗 Leggi su Leccotoday.it
