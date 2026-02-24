L' ex Deutsche Bank diventa un hotel Marriott | partono i lavori apertura nel 2028

L'ex Deutsche Bank di piazza Garibaldi inizia la trasformazione in hotel Marriott, conclusa la lunga attesa di quattordici anni di abbandono. La decisione di riqualificare l'edificio nasce dalla richiesta di un investitore privato, che ha già avviato i lavori di ristrutturazione. La struttura, un tempo banca, cambierà volto nel 2028, offrendo nuove opportunità di sviluppo per la zona. I lavori prevedono interventi strutturali e di restauro.

Presentato ufficialmente il progetto di 753 Hospitality per l'ex palazzo della Banca Popolare di Lecco in piazza Garibaldi: 144 camere, piscina a sfioro con vista lago e un minimo di 42 dipendenti. Il sindaco Gattinoni: "Una pagina storica per la città. Parcheggi? Un non problema" Dopo quattordici anni di abbandono, il palazzo dell'ex Banca Popolare di Lecco — poi Deutsche Bank — in piazza Garibaldi ha finalmente un destino certo e una data d'inizio lavori. È quanto emerso dalla conferenza stampa tenuta martedì 24 febbraio in sala consiliare, convocata dal Comune di Lecco e dalla società 753 Hospitality per presentare ufficialmente gli investimenti e il percorso di collaborazione pubblico-privata legato alla rigenerazione urbana delle piazze Garibaldi, Mazzini e Affari. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Hotel ex Deutsche Bank: "Senza nuovi parcheggi è l'ennesimo caso Vellutificio Redaelli"L’ex edificio della Deutsche Bank in piazza Garibaldi a Lecco, ormai trasformato in un hotel di lusso, rischia di diventare un altro esempio di problemi legati alla mancanza di parcheggi, come già accaduto con il Vellutificio Redaelli.

Ex Deutsche Bank, sì della commissione all'hotel da 140 camere: ma è scontroLa commissione urbanistica ha approvato il progetto di trasformazione dell’ex Deutsche Bank di piazza Garibaldi in un hotel a quattro stelle con circa 140 camere, dopo un acceso dibattito che ha evidenziato le divisioni tra i consiglieri.

