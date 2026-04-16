Evento GD ad Arezzo Giulio Fiorelli | Con Ceccarelli c’è voglia di costruire

Sabato 11 si è svolto ad Arezzo l’evento intitolato “Restiamo, Cambiamo, Contiamo!”, organizzato dai Giovani Democratici della provincia. Durante l’iniziativa, sono intervenuti diversi rappresentanti, tra cui Giulio Fiorelli, che ha affermato come ci sia volontà di collaborare con un altro esponente politico. L’appuntamento ha coinvolto i giovani iscritti e i partecipanti interessati alle tematiche politiche locali.

Sabato 11 si è tenuto ad Arezzo l’evento “Restiamo, Cambiamo, Contiamo!” organizzato dai Giovani Democratici della Provincia di Arezzo. L’evento era suddiviso in quattro panel che hanno affrontato le tematiche varie, che vanno dal diritto alla casa al diritto a restare fino al diritto all’accesso.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Arezzo Partecipa: un fine settimana di incontri, ascolto e futuro con Vincenzo CeccarelliArezzo, 10 aprile 2026 – Arezzo Partecipa: un fine settimana di incontri, ascolto e futuro con Vincenzo Ceccarelli. “Insieme per costruire”: domani ad Arezzo il IX Congresso Feneal Uil ToscanaArezzo, 23 marzo 2026 – “Insieme per costruire”: domani ad Arezzo il IX Congresso FENEAL UIL Toscana.