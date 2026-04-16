Evade dai domiciliari per spacciare | arrestato 53enne

Nella notte, gli agenti hanno arrestato un uomo di 53 anni, residente in città, dopo averlo sorpreso mentre si trovava fuori dal suo domicilio senza autorizzazione. L’uomo era già sottoposto ai domiciliari e, durante il controllo, è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti. L’arresto è stato eseguito in seguito a un intervento di polizia volto a verificare il rispetto delle misure restrittive.

Ieri notte la polizia ha tratto in arresto un 53enne napoletano accusato di evasione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. In particolare, gli agenti, nel transitare in via Tancredi Galimberti, hanno notato un uomo con fare guardingo introdursi all’interno di uno stabile; pertanto, è.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Evade dai domiciliari e annuncia attentato, arrestato in diretta su TikTok

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