Europa League Bologna a caccia del miracolo in terra inglese

Nel match di Europa League, il Bologna ha tentato di ottenere un risultato positivo in Inghilterra. Un’azione di Castro, con un fuorigioco di pochi millimetri, ha creato un’illusione di vantaggio, mentre un tentativo di Ferguson su assist di Rowe ha colpito la traversa e la riga di fondo, alimentando le speranze dei tifosi felsinei di poter vincere con più di un gol di scarto.

Il fuorigioco millimetrico di Castro in occasione del potenziale 1-0 e la successiva “traversa-riga” di Ferguson su assist di Rowe avevano incendiato il popolo felsineo, illudendolo a tal punto da poter pensare persino di riuscire a vincere con più di un gol di scarto. Poi, però, l’erroraccio di.🔗 Leggi su Bolognatoday.it GOAL BOLOGNA 0-2 #bologna #europaleague Notizie correlate Bologna alla prova del ghiaccio a Bergen: a caccia degli ottavi di Europa League contro il BrannDopo il successo sul Torino, gli uomini di Italiano ritrovano il Brann: Castro guida l'attacco in un match cruciale per il prosieguo europeo. Nottingham Forest-Porto (Europa League, 16-04-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Dragoni attesi in terra ingleseLa stagione del Porto prosegue in maniera molto intensa, con i Dragoni intenti a dare il massimo su entrambi i fronti su cui stanno competendo: in... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: VIDEO. Bologna-Aston Villa 1-3: gol e highlights; Bologna, Italiano: Messa in difficoltà la squadra che vincerà la coppa. Errori pagati carissimo; Europa League, Bologna Aston Villa: le probabili formazioni. Italiano se la gioca alla pari; Europa League: Bologna-Aston Villa 1-3. Aston Villa-Bologna di Europa League oggi in TV, dove vederla in diretta e streaming: orario e formazioniIl Bologna è ospite alle 21:00 al Villa Park dell'Aston Villa per il ritorno dei quarti di finale di Europa League ... fanpage.it Europa League, Bologna a caccia del miracolo in terra ingleseIl fuorigioco millimetrico di Castro in occasione del potenziale 1-0 e la successiva traversa-riga di Ferguson su assist di Rowe avevano incendiato il popolo felsineo, illudendolo a tal punto da ... bolognatoday.it Su Tv8 vi aspetta una sfida decisiva Dopo l’1-1 dell’andata, il destino è ancora tutto da scrivere. L’appuntamento con il match di UEFA Europa League tra Nottingham Forest e Porto è per domani dalle 20:30 LIVE. - facebook.com facebook Europa League, il calendario e gli orari delle partite dei quarti di finale #SkySport #SkyUEL #EuropaLeague x.com