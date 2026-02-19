Bologna alla prova del ghiaccio a Bergen | a caccia degli ottavi di Europa League contro il Brann
Il Bologna di Vincenzo Italiano affronta una dura sfida contro il Brann in Norvegia, a causa delle temperature gelide che complicano la partita. I tifosi aspettano con ansia questa trasferta, poiché una vittoria potrebbe qualificare gli emiliani agli ottavi di Europa League. La partita si gioca giovedì 19 febbraio 2026 alle 18:45, al Brann Stadion, un campo spesso coperto di neve in questa stagione. I giocatori devono adattarsi alle condizioni estreme per conquistare un risultato importante.
Il Bologna di Vincenzo Italiano si prepara all’insidiosa trasferta norvegese al Brann Stadion, con fischio d’inizio giovedì 19 febbraio 2026 alle ore 18:45. La sfida, valida per l’andata dei play-off di Europa League, vede i rossoblù opposti a un avversario già incrociato nella fase a gironi, un match terminato 0-0 al Dall’Ara, ma che oggi si presenta con l’incognita di una lunga inattività agonistica. Per i felsinei, reduci dal vitale successo esterno contro il Torino (1-2), il freddo di Bergen rappresenta l’ultimo ostacolo prima di proiettarsi verso le fasi finali della competizione. Il bivio di Italiano: solidità europea per scacciare i fantasmi domestici. 🔗 Leggi su Serieagoal.it
Bologna contro il Brann ai playoff di Europa League, le date: rischio derby con la Roma agli ottaviIl Bologna si prepara a giocare contro il Brann nel turno di playoff di Europa League.
Brann Bergen-Bologna (Europa League, 19-02-2026 ore 18:45): formazioni, quote, pronosticiIl Bologna ha perso contro il Brann nella partita di andata di Europa League, un risultato che complica il suo percorso.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Pronostico Brann-Bologna: alla ricerca della guarigione definitivaBrann-Bologna è uno spareggio di accesso agli ottavi di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: tv, probabili formazioni, pronostico. ilveggente.it
Il Bologna prova a cambiare passo: a casa del Torino va a caccia di punti e di fiduciaIn campo alle 18: mancano Heggem infortunato e Pobega squalificato. Helland spera in una occasione mentre Rowe dovrebbe giocare dal primo minuto ... bologna.repubblica.it
. @EuropaLeague | Le probabili formazioni di Brann-Bologna x.com
EUROPA LEAGUE- stasera trasferta Norvegese per il Bologna contro il Brann alle ore 18.45nella foto lo stadio del Brann facebook