Champions 2025 26 Diretta Esclusiva Sky NOW Quarti Ritorno Palinsesto Telecronisti

Il 14 e 15 aprile sono in programma i quarti di ritorno della Champions League 202526, con tutte le gare trasmesse in diretta streaming su Sky e NOW. Il palinsesto dettagliato e i telecronisti coinvolti sono stati annunciati, offrendo agli appassionati la possibilità di seguire le partite in modo esclusivo. Le sfide si svolgeranno negli stadi delle squadre qualificate, con le gare che determineranno le semifinali della competizione.

Scopri il palinsesto completo e i telecronisti dei Quarti di ritorno di Champions League 2526. Segui i match in diretta streaming su Sky e NOW il 14 e 15 aprile. TV8 Champions Night Leo Di Bello e Sarah Castellana conducono lo studio pre e post-partita di un big match tra club stranieri della massima competizione europea per club. con Aldo Serena, Walter Zenga, Enrico Bertolino, Stefano De Grandis mercoledi 15 Aprile dalle 20.20 su TV8 Si torna in campo in Europa con la UEFA Champions League,tutta da vivere su Sky e in streaming su NOW con 185 partite su 203 in esclusiva fino alla finale di Budapest del 30 maggio 2026. Martedì 14 e mercoledì 15 aprile, il ritorno dei quarti di finale della massima competizione europea per club, con 3 partite da seguire anche in contemporanea grazie a Diretta Gol.🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Champions 2025/26 Diretta Esclusiva Sky NOW Quarti Ritorno, Palinsesto Telecronisti Champions 2025/26 Diretta Esclusiva Sky NOW Quarti Andata, Palinsesto TelecronistiTV8 Champions Night Leo Di Bello e Sarah Castellana conducono lo studio pre e post-partita di un big match tra club stranieri della massima... Champions 2025/26 Diretta Esclusiva Sky NOW Ottavi Ritorno, Palinsesto TelecronistiMartedi 17 e Mercoledi 18 Marzo 2026 UEFA CHAMPIONS LEAGUE OTTAVI RITORNO SU SKY E IN STREAMING SU NOW7 PARTITE LIVE DA SEGUIRE ANCHE IN...