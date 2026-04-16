Euro 2032 Italia a rischio | il nodo stadi mette in dubbio l’organizzazione

L’Italia si trova ad affrontare incertezze sulla possibilità di ospitare l’Europeo del 2032, con particolare attenzione rivolta alle strutture sportive. Secondo quanto riportato da un quotidiano sportivo, le criticità principali riguardano gli stadi e la loro preparazione. La questione mette in discussione la capacità del paese di rispettare le tempistiche e i requisiti necessari per l’organizzazione dell’evento.

Euro 2032 in Italia è a rischio. Lo sottolinea oggi La Gazzetta dello Sport, evidenziando le criticità legate soprattutto alle infrastrutture: gli stadi delle città candidate a ospitare le partite insieme alla Turchia non sarebbero ancora adeguati agli standard richiesti.A ottobre cinque stadi italiani dovranno rispondere ai requisiti richiesti dall’Uefa. Al momento soltanto uno ha già le carte in regola per ospitare le partite del torneo continentale, l’Allianz Stadium della Juventus. E gli altri? Oltre all’impianto torinese hanno avviato la procedura in tredici e oggi quelli che hanno più chance sono nove: l’Allianz, il nuovo San Siro, il rinnovato Franchi, l’olimpico di Roma e il futuro stadio dei giallorossi, più gli impianti di Salerno, Palermo, Cagliari e Napoli.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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