In Italia, la candidatura per l'Europeo del 2032 è in bilico a causa di ritardi nelle infrastrutture sportive. Tra sei mesi dovranno essere consegnati i progetti di cinque stadi, ma attualmente solo uno risulta completato. La preparazione degli impianti rappresenta un passaggio fondamentale per la validità della candidatura, che potrebbe subire modifiche a seconda dello stato di avanzamento dei lavori.

Sei anni non sono pochi. Ma sei mesi passano in un lampo. L’Italia, come noto, è stata scelta dalla Uefa, assieme alla Turchia, per ospitare nel 2032 l’Europeo di calcio. Una manifestazione prestigiosa, con un indotto che dai primi calcoli arriverà a sfiorare i 4 miliardi di euro, e anche un’occasione unica per il nostro Paese per migliorare soprattutto le infrastrutture. E qui arrivano i sei mesi di cui parlavamo all’inizio: ad ottobre del 2026 verranno scelti i cinque impianti che accoglieranno le gare e la situazione è meno confortante di quanto si speri. All’allarme lanciato dal presidente della Uefa Aleksander Ceferin in un’intervista alla Gazzetta ("Avete infrastrutture calcistiche tra le peggiori d’Europa.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Italia, piove sul bagnato: Euro 2032 a rischio. Allarme stadi, sei mesi cruciali, tutti gli scenari

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