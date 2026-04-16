L’Italia si trova in una situazione critica per quanto riguarda la preparazione degli impianti sportivi necessari per Euro 2032. Attualmente, solo uno stadio è stato portato a norma, mentre molte strutture devono ancora essere adeguate o costruite. Il calendario stringe e le scadenze sono sempre più vicine, ponendo la questione urgente di risolvere i problemi legati alle infrastrutture sportive in vista del grande evento.

Allegri, è rottura con il Milan? L’ex Juve sembra essere sempre più solo nell’avventura in rossonero. Cosa sta succedendo e le ultime sul futuro Muharemovic Juve, duello in Serie A per il difensore del Sassuolo: un club spinge per chiudere subito. I bianconeri osservano interessati. Il motivo Muharemovic Juventus, Carnevali apre al ritorno in bianconero? Le parole del dirigente del Sassuolo non lasciano dubbi. Cosa ha detto Bernardo Silva Juve, lascerà il Manchester City: ora è ufficiale! L’annuncio del club e tutti i dettagli sul suo futuro Juventus Next Gen, Pagnucco si racconta: «Dal momento in cui metti piede in questo ambiente capisci che è speciale.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Euro 2032, il tempo stringe per l’Italia: solo uno stadio a norma. Il punto sulla corsa e tutti i problemi da risolvere

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Uva (UEFA): «Niente allarmismi, EURO 2032 sarà in Italia. Anche senza Milano»«San Siro non è fra i candidati. L’unica possibilità per Milano è che il nuovo stadio venga alla luce», ha detto l’Executive Director di EURO 2032 Italia. calcioefinanza.it

LEGO VALE 11,2 MILIARDI DI EURO Nel 2025 Lego ha ottenuto risultati record, con ricavi in crescita del 12% a 11,2€ miliardi e un utile netto in aumento del 21%. Fondata nel 1932 da un falegname danese, oggi l’azienda conta oltre 30 mila dipendenti in più facebook

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