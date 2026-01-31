Juventus corsa contro il tempo per Kolo Muani | contatti riaperti e incastro a tre da risolvere

La Juventus riapre i contatti con Randal Kolo Muani e accelera nel tentativo di portarlo a Torino prima della fine del mercato invernale. Le prossime ore saranno decisive, con tre club coinvolti nella corsa all’attaccante francese. La società ha deciso di fare sul serio, sperando di chiudere l’affare in tempo.

La Juventus ha riacceso con decisione la pista che porta a Randal Kolo Muani e le ultime ore del mercato invernale possono diventare decisive per il ritorno dell’attaccante francese a Torino. Il club bianconero sta lavorando su un’operazione complessa, che coinvolge tre attori e due fronti distinti: da un lato la necessità di convincere il Tottenham ad anticipare la chiusura del prestito in essere, dall’altro la riapertura del dialogo con il Paris Saint-Germain, proprietario del cartellino, dopo i rapporti incrinati della scorsa estate. La volontà della dirigenza è chiara: consegnare a Luciano Spalletti un attaccante già pronto, capace di incidere subito in Serie A e in Europa. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

La Juventus valuta attentamente il mercato in vista della chiusura della sessione invernale, con particolare attenzione al ruolo di centravanti.

La Juventus torna a parlare di attaccanti e riapre con decisione la pista per Randal Kolo Muani.

