nuova ciclabile e parcheggi scatta il cantiere

A Vimercate, i lavori per una nuova pista ciclabile e la riorganizzazione dei parcheggi sono iniziati in via Galilei e Crocefisso. La scelta di intervenire è stata motivata dalla crescente presenza di biciclette e auto, che hanno reso necessari spazi più sicuri e ordinati. Il cantiere ha preso il via questa settimana, coinvolgendo alcune aree di sosta e tratti stradali. I residenti e i commercianti attendono con interesse i risultati di questa rinnovazione urbana. I lavori dureranno alcune settimane, promettendo miglioramenti concreti alla viabilità locale.

Pista ciclabile e riorganizzazione dei parcheggi, via al restyling delle vie Galilei e Crocefisso a Vimercate. L’intervento è parte parte del maxi Piano integrato d’intervento che comprende anche le aree dell’ex ospedale e della Cava Cantù e avrà una durata di due mesi. In via Galilei sarà rifatto anche il verde pubblico, ci sarà la sistemazione del giardino esistente con nuova semina e una razionalizzazione dell’area cani. Verranno sostituite le porte da calcio e sarà creato un campo da green volley con l’installazione di una rete, su proposta della Consulta di Vimercate Capoluogo, "per favorire attività ludiche e sportive", spiega il Comune. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

