Nuova ciclabile e parcheggi scatta il cantiere
A Vimercate, i lavori per una nuova pista ciclabile e la riorganizzazione dei parcheggi sono iniziati in via Galilei e Crocefisso. La scelta di intervenire è stata motivata dalla crescente presenza di biciclette e auto, che hanno reso necessari spazi più sicuri e ordinati. Il cantiere ha preso il via questa settimana, coinvolgendo alcune aree di sosta e tratti stradali. I residenti e i commercianti attendono con interesse i risultati di questa rinnovazione urbana. I lavori dureranno alcune settimane, promettendo miglioramenti concreti alla viabilità locale.
Pista ciclabile e riorganizzazione dei parcheggi, via al restyling delle vie Galilei e Crocefisso a Vimercate. L’intervento è parte parte del maxi Piano integrato d’intervento che comprende anche le aree dell’ex ospedale e della Cava Cantù e avrà una durata di due mesi. In via Galilei sarà rifatto anche il verde pubblico, ci sarà la sistemazione del giardino esistente con nuova semina e una razionalizzazione dell’area cani. Verranno sostituite le porte da calcio e sarà creato un campo da green volley con l’installazione di una rete, su proposta della Consulta di Vimercate Capoluogo, "per favorire attività ludiche e sportive", spiega il Comune. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Al via l'ultimo tratto della nuova ciclabile: sicurezza, più parcheggi e illuminazioneSono iniziati i lavori per l'ultimo tratto della nuova ciclabile di viale Alfonso I d’Este, parte del progetto ‘Alfonso in bicicletta’.
Santarcangelo: Zona Stazione, via Ca’ Fabbri cambia senso per nuova pista ciclabile e più parcheggi. Inizia fase test.A Santarcangelo, la strada via Ca’ Fabbri ha cambiato senso di marcia a causa della realizzazione di una nuova pista ciclabile e di parcheggi aggiuntivi.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Nuova ciclabile e parcheggi, scatta il cantiere; La pista ciclabile, i nuovi parcheggi e l’illuminazione a led: il maxi progetto di riqualificazione; Monteverde, dopo quattro anni parte il cantiere per la ciclabile su via Agnelli; Olbia, nel quartiere nasce una nuova pista ciclabile: in arrivo anche 150 parcheggi.
Olbia, nel quartiere nasce una nuova pista ciclabile: in arrivo anche 150 parcheggiOlbia Una pista ciclabile agita i sonni, tutto sommato tranquilli, degli abitanti di Santa Maria e Orgosoleddu. Nei giorni scorsi il Comitato di quartiere, a seguito delle segnalazioni ricevute da un ... msn.com
Zona sud di Riccione, 100 parcheggi eliminati per nuova pista ciclabile. La nota di Forza ItaliaLa cancellazione dei posti auto rischia di penalizzare famiglie e visitatori che sostengono le attività locali ... altarimini.it
Pineto, ecco il progetto della nuova pista ciclabile della zona industriale di Scerne facebook
Nuova ciclabile in via Kennedy a Fano, il sindaco 'la renderemo sicura'. Intervento da 275mila euro per il cantiere. Previsto un attraversamento rialzato #ANSA x.com