Eur la ciclabile che non c' è più fa infuriare Fratelli d' Italia
A Eur, il progetto di una pista ciclabile tra via Laurentina e viale dell'Aeronautica 41 è stato cancellato. La decisione è stata comunicata alle autorità locali e alle associazioni di cicloamatori, che avevano già avviato le fasi preparatorie. La mancanza di questa infrastruttura ha suscitato reazioni di protesta da parte di alcuni esponenti politici e cittadini preoccupati per la mobilità sostenibile nella zona.
Il tratto di ciclabile tra la via Laurentina e viale dell'Aeronautica 41, all'Eur, non verrà più realizzato. Il dipartimento Mobilità e Trasporti di Roma Capitale, come fa sapere il IX municipio, ha ufficialmente stralciato 280 metri di percorso originariamente previsto dal “BiciPlan”, finanziato.🔗 Leggi su Romatoday.it
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