Eur la ciclabile che non c' è più fa infuriare Fratelli d' Italia

A Eur, il progetto di una pista ciclabile tra via Laurentina e viale dell'Aeronautica 41 è stato cancellato. La decisione è stata comunicata alle autorità locali e alle associazioni di cicloamatori, che avevano già avviato le fasi preparatorie. La mancanza di questa infrastruttura ha suscitato reazioni di protesta da parte di alcuni esponenti politici e cittadini preoccupati per la mobilità sostenibile nella zona.