Al Museo della fotografia Sestini è aperta la mostra intitolata «Ritratto di un’Epoca», dedicata a Eugenio Goglio, noto come il «Genio» della Valle Brembana. La rassegna presenta diverse sue fotografie, offrendo uno sguardo sul suo lavoro e sulla sua influenza nel campo della fotografia. La mostra rimarrà aperta fino a una data da definirsi, offrendo ai visitatori l’opportunità di approfondire la figura di Goglio e il suo contributo artistico.

Articolo. Al Museo della fotografia Sestini è in corso la mostra «Ritratto di un’Epoca» dedicata a Eugenio Goglio. Oltre 140 scatti raccontano la Val Brembana tra Ottocento e Novecento Ci sono fotografie che fermano un momento. E poi ci sono quelle che, senza far rumore, raccontano un cambiamento. Quelle di Eugenio Goglio appartengono a questa seconda categoria: non si limitano a restituire volti e paesaggi, ma tengono insieme una storia che si muove. La storia di una valle – la Val Brembana – mentre attraversa il passaggio tra Ottocento e Novecento, tra lentezze antiche e primi segni di modernità. Guardarle oggi significa riconoscere qualcosa di familiare.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Eugenio Goglio, il «Genio» della Valle Brembana al Museo delle storie

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Temi più discussi: Eugenio Goglio, il Genio della Valle Brembana al Museo delle storie; Un Genio del ritratto fotografico, più o meno centoquarant’anni fa; La Valle Brembana negli scatti di Eugenio Goglio; Bergamo: Ritratto di un'epoca | Fotografie di Eugenio Goglio (1865-1926).

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Fotografie di Eugenio Goglio (1865-1926)Al Museo della fotografia Sestini di Bergamo oltre 140 scatti di Eugenio Goglio raccontano la Valle Brembana tra Otto e Novecento, nel centenario della morte. itinerarinellarte.it

En plein air e tra le mura del suo atelier. Eugenio Goglio rendeva protagonista dei propri scatti chiunque passasse davanti al suo obiettivo. Ti aspettiamo in mostra per scoprire i ritratti di un artista-fotografo di fine Ottocento. “Ritratto di un’Epoca”, 11.04.2026 facebook