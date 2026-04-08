Ritratto di un’epoca Goglio e i suoi ritratti che documentano una Valle Brembana in trasformazione

Un ritratto di un’epoca mette in luce il lavoro di Goglio, che attraverso i suoi ritratti ha documentato i cambiamenti nella Valle Brembana nel corso del tempo. Le immagini catturano persone, ambienti e momenti di una comunità in evoluzione, offrendo uno sguardo diretto sulla vita quotidiana di quegli anni. Le sue fotografie sono considerate testimonianze visive di un periodo di trasformazione sociale e culturale.

Bergamo. “Non si potrebbe fare a meno del vapore, del telegrafo e di altri portati del progresso come non si potrebbe rinunziare alla fotografia”. Parole di Carlo Brogi, riportate nel suo “Il ritratto in fotografia. Appunti pratici per chi posa” (1895), che accolgono il visitatore all’inizio di “Ritratto di un’Epoca. Fotografie di Eugenio Goglio(1865-1926)“, mostra promossa e organizzata da Comune di Bergamo e Museo delle storie di Bergamo aperta al pubblico dall’11 aprile al 19 luglio 2026 (con un ricco calendario di appuntamenti) al Museo della fotografia Sestini, presso il Convento di San Francesco a Bergamo. Un “elemento necessario al... 🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: La Valle Brembana raccontata con gli scatti di Eugenio Goglio: al Sestini di Città Alta «Ritratto di un’Epoca» Il ritratto di Sam Altman, e l’epoca che preferisce i riassuntini alle ideeKaren Hao compare una volta, in una parentesi a proposito della sorella probabilmente matta che ha accusato il fratello plutocrate d’averla molestata... Temi più discussi: Ritratto di un'epoca; Ritratto di un’epoca, Goglio e i suoi ritratti che documentano una Valle Brembana in trasformazione; Eugenio Goglio, volti e paesaggi di un'epoca: la Valle Brembana nella mostra al Museo della fotografia di Bergamo; Paul Weller, ritratto di un’icona (lui sì) britannica. Ritratto di un’epoca, Goglio e i suoi ritratti che documentano una Valle Brembana in trasformazioneDall’11 aprile il Museo della fotografia Sestini ospita una mostra dedicata al poliedrico artista brembano: più di 140 scatti in bianco e nero di ritratti che raccontano il cambiamento di una valle ne ... bergamonews.it La Valle Brembana raccontata con gli scatti di Eugenio Goglio: al Sestini di Città Alta «Ritratto di un’Epoca»Fino al 19 luglio le fotografie di Eugenio Goglio raccontano la Valle Brembana al Museo della fotografia Sestini: volti, paesaggi e la storia di un’intera comunità tra Otto e Novecento in più di 140 i ... ecodibergamo.it "Tutte le strade finiscono nello stesso punto, mia cara: [...] la disillusione." (Oscar Wilde, Il ritratto di Dorian Gray) - facebook.com facebook LA FAIDA LEGALE SUL 'RITRATTO DI GIOVANE DONNA', ATTRIBUITO A LEONARDO DA VINCI, DA ANNI BLOCCATO IN x.com