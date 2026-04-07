La Valle Brembana raccontata con gli scatti di Eugenio Goglio | al Sestini di Città Alta Ritratto di un’Epoca

Fino al 19 luglio, al Museo della fotografia Sestini di Città Alta, è possibile visitare la mostra dedicata alle fotografie di Eugenio Goglio. L’esposizione intitolata «Ritratto di un’Epoca» presenta oltre 140 scatti che ripercorrono la Valle Brembana tra Otto e Novecento, mostrando volti, paesaggi e aspetti della vita quotidiana di quella comunità. Le immagini offrono uno sguardo dettagliato sulla storia e l’ambiente della zona in quel periodo.

LA MOSTRA. Fino al 19 luglio le fotografie di Eugenio Goglio raccontano la Valle Brembana al Museo della fotografia Sestini: volti, paesaggi e la storia di un’intera comunità tra Otto e Novecento in più di 140 immagini. Tra la fine dell’Ottocento e i primi decenni del Novecento, la Valle Brembana, in provincia di Bergamo, attraversa un tempo di trasformazioni silenziose: nuove iniziative industriali accelerano lo sviluppo economico, mutano i paesaggi, si ridefiniscono i ruoli sociali. A raccontare quel passaggio non sono soltanto i documenti scritti, ma i volti, gli sguardi e i gesti fissati dalla fotografia. Da questa memoria visiva nasce «Ritratto di un’Epoca. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - La Valle Brembana raccontata con gli scatti di Eugenio Goglio: al Sestini di Città Alta «Ritratto di un’Epoca» Leggi anche: Valle Brembana-La Recastello: en plein bergamasco ai Regionali di società La città allaccia i caschi in vista della Bergamo–San Vigilio, in ricordo di Dino SestiniDomenica 12 aprile Bergamo ospiterà la XV Rievocazione Storica Bergamo-San Vigilio – Memorial Dino Sestini, organizzata dal Club Orobico Auto Moto... Temi più discussi: Pasqua e pasquetta in Valle Brembana e Imagna: tutti gli eventi dal 3 al 6 aprile; Carona, nella casera del 1600 l’enoteca che racconta la valle; Frana in Valle Brembana: traffico in tilt lungo la statale in provincia di Bergamo; Dall'Aeroporto di Orio all'Alta Val Brembana, 168 km a piedi: ecco l'inedito percorso di VisitBrembo. La Valle Brembana raccontata con gli scatti di Eugenio Goglio: al Sestini di Città Alta «Ristratto di un’Epoca»Fino al 19 luglio le fotografie di Eugenio Goglio raccontano la Valle Brembana al Museo della fotografia Sestini: volti, paesaggi e la storia di un’intera comunità tra Otto e Novecento in più di 140 i ... ecodibergamo.it Val Brembana: non solo sport e formaggi, ma Liberty, ritratti ritrovati e case museo unicheDue famiglie, una fondatrice dei servizi postali europei, l’altra di industriali-collezionisti, guidano questo reportage tra val Brembana e Bergamo ... artribune.com La Valle Brembana raccontata con gli scatti di Eugenio Goglio: al Sestini di Città Alta «Ristratto di un’Epoca» - facebook.com facebook La Valle Brembana raccontata con gli scatti di Eugenio Goglio: al Sestini di Città Alta «Ristratto di un’Epoca» x.com