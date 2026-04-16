Giovedì 16 aprile alle ore 18 si inaugura al MuMi di Francavilla al Mare l’esposizione personale di Eugenio De Medio intitolata Cronotopi dell’anima – Trame fra archetipi, spazio e tempo. La mostra presenta una serie di opere che esplorano i temi della memoria e del passato attraverso un percorso che combina elementi archetipici con l’uso dello spazio e del tempo. L’evento rimarrà aperto al pubblico per un periodo da definire.

L’esposizione personale di Eugenio De Medio, intitolata Cronotopi dell’anima – Trame fra archetipi, spazio e tempo, aprirà le porte del MuMi di Francavilla al Mare giovedì 16 aprile alle ore 18. Il percorso espositivo, che resterà accessibile fino a domenica 3 maggio, propone un’indagine profonda sul legame tra l’essere umano e la dimensione temporale attraverso una ricerca artistica che dura da decenni. La materia come scavo della memoria tra archetipi e simboli. Il fulcro della proposta espositiva risiede nella capacità di De Medio di trasformare il supporto pittorico in un organismo vivente, dove il colore non è solo pigmento ma un accumulo di strati temporali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Eugenio De Medio al MuMi: l’arte che scava nella memoria e nel tempo

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Bravo Nico.... Quella in Medio Oriente è una guerra senza soggetti, anonima.... Che ipocrisia la @kajakallas x.com