Eleganza euganea | visita a Villa Rosa con aperitivo finale

Domenica 15 marzo 2026, si tiene una visita a Villa Rosa, una delle residenze più eleganti e raffinate dei colli Euganei. La struttura rappresenta un esempio di architettura signorile e si apre al pubblico per un evento che si conclude con un aperitivo. La villa si trova in una zona nota per il suo fascino storico e paesaggistico.

Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta (5), Paolantoni è Sandokan (8), l'opaca parodia di Gerry Scotti (4) Domenica 15 Marzo 2026. Villa Rosa è una delle residenze signorili più raffinate ed eleganti della zona dei colli Euganei. L’edificio apparteneva ai Camposampiero ma nel XVII secolo passò alla famiglia Rosa; nel settecento fu rifatto su una preesistenza cinquecentesca. L’interno della villa presenta numerose sale con affreschi che risalgono all’inizio del settecento. La villa è perfettamente conservata e con le nostre guide vi faremo abbracciare quattro secoli di storia dell’arte: rinascimento, barocco e neoclassicismo convivono al suo interno in modo perfettamente armonico e bilanciato. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Visita a Villa Trevisan Savioli e maestro internazionale della maschera con aperitivo finalePrezzo È richiesto un contributo per partecipante di 15 euro (13 euro per i tesserati), per i bambini fino a 12 anni la visita è di soli 10 euro,...

Leggi anche: Ballando con le Stelle, finale al via con il ripescaggio: Colombari torna in gara, Rosa Chemical in finale con la wild card