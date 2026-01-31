Questa mattina in centro città si sono verificati alcuni scontri tra gruppi di ragazzi. La polizia è intervenuta per calmare la situazione, mentre alcuni testimoni raccontano di spaccio e urla. I quattro giovani coinvolti nella gang recentemente sgominata erano già noti alle forze dell’ordine, alimentando i sospetti degli inquirenti sulla presenza di attività illecite nella zona.

I quattro componenti della gang giovanile sgominata ieri dalla polizia erano già noti alle forze dell’ordine. Negli ultimi mesi, infatti, si erano resi protagonisti delle risse e i danneggiamenti che avevano terrorizzato piazza del Popolo. Sono anche sospettati di gestire le piazze di spaccio del centro storico, compresa quella del Terminal degli autobus. Alcune settimane fa erano stati fermati e trovati in possesso di coltelli e spray urticante. Inoltre due di loro erano stati già denunciati nell’ottobre scorso ed erano indagati perché connessi al clan multietnico finito in carcere per il sequestro di persona e le torture ad una giovane domiciliato a Fermo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Spaccio e risse in piazza. I sospetti degli inquirenti

Approfondimenti su Piazza Risse

La finale di Coppa d’Africa è stata segnata da tensioni e polemiche dopo il rigore di Brahim Diaz, che ha determinato l’esito della partita tra Marocco e Senegal.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Piazza Risse

Argomenti discussi: Auto incendiate, risse, spaccio, microcriminalità: Sassari ha un problema di sicurezza, non solo al centro storico; Armi e droga in casa: due arresti e quattro denunce per spaccio; Piazzetta Musi tra spaccio e abusivi: Qui non si riesce più a vivere; Triplicate le rapine; più furti, estorsioni e spaccio.

Risse, aggressioni e spaccio: il Questore ferma per 7 giorni il discobarIl provvedimento è arrivato in seguito a numerose segnalazioni ed interventi delle forze dell'ordine. La sospensione della licenza per 7 giorni non avrebbe carattere sanzionatorio nei confronti del lo ... noitv.it

15enne con coltello fuori dalla discoteca, rissa in centro e spaccio: i maxi controlli dei CarabinieriA Follonica, all'esterno di una discoteca, i Carabinieri nei giorni scorsi hanno fermato un 15enne trovato in possesso di un coltello a serramanico con lama da 10 cm. Il minore, notato mentre ... corrieredimaremma.it

Si affrontano con i coltelli e le spranghe per il controllo dello spaccio. Le risse sono quotidiane. Qui, su una panchina, fu ammazzato il diciottenne Alì Thabet. Esercito al fianco delle forze dell’ordine - facebook.com facebook