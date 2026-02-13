Le ambizioni spaziali dell’Esa

L’Esa ha annunciato 65 missioni per il 2026, il numero più alto mai raggiunto, a causa della crescente integrazione tra esplorazione spaziale e settori della difesa. La decisione arriva dopo un aumento delle richieste di tecnologie avanzate per la sorveglianza e la sicurezza. La lista comprende anche progetti di ricerca su nuovi satelliti e strumenti per monitorare il clima e le attività umane nello spazio.

L’Europa sembra intenzionata a rafforzare le sue capacità nel settore spaziale, anche perché ormai è molto legato alla difesa e alla sicurezza. L’Agenzia spaziale europea (Esa), fondata nel 1975 e indipendente dall’Unione europea, ha di recente ottenuto il finanziamento più consistente della sua storia – 22 miliardi di euro – e per il 2026 ha annunciato 65 missioni spaziali, il numero più alto mai raggiunto. Il notiziario video Europa Settegiorni, che racconta la vita delle società del continente, spiega cosa fa l’Esa e qual è la sua strategia in un settore in cui la concorrenza, anche privata, è in forte crescita. 🔗 Leggi su Internazionale.it

