Era ricercato per rapine da 10 anni | tra il suo kit criminale anche targhe auto razziate nel Ravennate
Dopo una ricerca durata dieci anni, un uomo ricercato per rapine è stato catturato nei Lidi ferraresi. Durante l’operazione, i carabinieri di Comacchio e Porto Garibaldi hanno arrestato due cittadini dell’Est Europa. Tra gli oggetti trovati nel suo kit criminale ci sono targhe di auto rubate, alcune delle quali provenienti dal Ravennate. L’arresto si è concluso nella serata di lunedì 13, portando a termine un’indagine iniziata anni fa.
Dieci anni di latitanza tra Italia e Slovenia conclusi nei Lidi ferraresi. Nella serata di lunedì 13, i carabinieri di Comacchio e di Porto Garibaldi, hanno portato a termine un’importante operazione di polizia che ha consentito l'arresto di due cittadini originari dell’est Europa con numerosi.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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