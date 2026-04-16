Era ricercato per rapine da 10 anni | tra il suo kit criminale anche targhe auto razziate nel Ravennate

Dopo una ricerca durata dieci anni, un uomo ricercato per rapine è stato catturato nei Lidi ferraresi. Durante l’operazione, i carabinieri di Comacchio e Porto Garibaldi hanno arrestato due cittadini dell’Est Europa. Tra gli oggetti trovati nel suo kit criminale ci sono targhe di auto rubate, alcune delle quali provenienti dal Ravennate. L’arresto si è concluso nella serata di lunedì 13, portando a termine un’indagine iniziata anni fa.