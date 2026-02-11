I carabinieri della stazione Navile hanno catturato un uomo ricercato da otto giorni. Era sfuggito alla polizia dopo aver commesso furti e rapine, ma alla fine è stato trovato e arrestato. L’uomo, che si credeva ormai scomparso, è stato rintracciato e portato in caserma.

Era ricercato da otto giorni e sembrava sparito nel nulla. Forse pensava di averla fatta franca. E invece è stato individuato, scovato e catturato dai carabinieri della stazione Navile. È finito così in manette, su ordine della Procura, un uomo di 55 anni, originario di Bari e senza fissa dimora in città, arrestato per diverse condanne per reati predatori, come furto e rapina. Il malfattore era già quindi ben noto alle forze dell’ordine, che hanno setacciato il territorio per trovarlo e arrestarlo per una condanna definitiva da scontare. I militari della Navile (Compagnia Bologna Borgo Panigale) lo hanno cercato nei luoghi in cui l’uomo, conosciuto in particolare in Bolognina e all’Arcoveggio per altri episodi violenti, di solito cercava nascondiglio: mense, dormitori o corridoi ospedalieri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Era ricercato per furti e rapine. I carabinieri catturano il ’piromane’ della parrocchia

Approfondimenti su Parrocchia Navile

Un uomo legato in passato alla Mala del Brenta è stato arrestato dai carabinieri del Gis di Livorno.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Parrocchia Navile

Argomenti discussi: Era ricercato per furti e rapine. I carabinieri catturano il ’piromane’ della parrocchia; Ricercato per furti si presenta in Questura, arrestato un 31enne; Brescia, controlli anti-furti a San Polo: arrestato 20enne ricercato per reati contro il patrimonio; Furto di corrente nel ristorante a due passi dal Pantheon: danno per oltre 140mila euro.

Montichiari, guidava con una patente falsa ed era ricercato per rapina e furto: 23enne arrestatoUn 23enne di origine moldava, è stato fermato lunedì dalla Polizia locale di Montichiari mentre si trovava al volante di un furgone con una patente di ... bsnews.it

Ladri di scatolette di tonno, presa la banda che metteva a segno i furti al supermercato: due arrestiSAN MICHELE (VENEZIA) - Era ricercata in tutto il Nordest per dei furti di scatolette di tonno che avrebbe garantito migliaia di euro facili: sgominata dalla polizia locale tra San Michele ... ilgazzettino.it

Era ricercato da Gennaio, arrestato un pakistano di 24 anni a Sermoneta - facebook.com facebook

Latitante arrestato in Spagna, era ricercato per spaccio dal 2004. Traffico di cocaina, per circa 340 dosi medie giornaliere, eroina e marijuana #ANSA x.com