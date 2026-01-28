Lupi nel Ravennate 200 galline razziate e altri animali uccisi Comune | Trenta esemplari presenti Recinzioni e convivenza

Gli attacchi dei lupi nel Ravennate continuano a preoccupare i residenti. In alcune frazioni come Ville Unite, Carraie, San Bartolo e Bastia, sono stati segnalati avvistamenti e raid contro animali domestici e da cortile. Ultimamente, sono stati razziati circa 200 galline e altri animali sono stati trovati uccisi. L’amministrazione comunale conferma la presenza di circa 30 esemplari di lupo nella zona, ma invita i cittadini a rispettare le regole e a usare le recinzioni per tutelare gli anim

L'assessora Monti sulla gestione del lupo: "Qualsiasi intervento deve essere compatibile con il mantenimento della specie in uno stato soddisfacente". L'opposizione: "Siete assenti" Gli avvistamenti con attacchi ad animali domestici nelle frazioni delle Ville Unite, a Carraie, San Bartolo e Bastia. Quelli in spiaggia a Marina. Le incursioni nei pollai nella zona di Roncalceci, con 200 galline razziate. Sono numerosi gli episodi che vedono protagonisti i lupi nel territorio di Ravenna e il tema è arrivato ieri in Consiglio comunale con tre interrogazioni a firma di Alleanza Verdi Sinistra, Lista per Ravenna-Lega-Popolo della famiglia e Fratelli d'Italia.

