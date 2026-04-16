Equitazione Giuseppe Rolli precede Francesca Ciriesi dopo la prima prova dei Campionati Italiani di salto ostacoli

Sono iniziati ad Arezzo i Campionati Italiani di salto ostacoli 2026, che prevedono tre prove e assegneranno i primi quattro biglietti per Piazza di Siena. La prima prova, una gara a tempo Tabella C con ostacoli di 150 centimetri, ha visto Giuseppe Rolli concludere in testa, davanti a Francesca Ciriesi. La competizione proseguirà con altre due prove che determineranno i qualificati alla finale.

Si sono aperti ad Arezzo i Campionati Italiani 2026 di salto ostacoli, che si articolano in tre prove e che assegneranno i primi 4 pass per Piazza di Siena: la gara odierna era una prova a tempo Tabella C, con ostacoli di altezza di 150 cm. La classifica provvisoria è guidata da Giuseppe Rolli su Eiffel de Hus, con un percorso netto in 75.33, davanti all’agente della Polizia di Stato Francesca Ciriesi su Cash Royal 4, seconda con un netto in 77.62, ed a Beatrice Guidi su Chippendel de la Tour, terza con un netto in 78.78. Nella prova riservata agli Under 25 comanda dopo la prima prova Thomas Barbini su Oswald VD Bisschop, con un netto in 77.26.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Equitazione, Giuseppe Rolli precede Francesca Ciriesi dopo la prima prova dei Campionati Italiani di salto ostacoli Notizie correlate Equitazione: concorso nazionale, in arrivo i migliori. Salto ostacoli show. Tutti i protagonistiAREZZO Nuovo concorso nazionale di salto ostacoli all’Arezzo Equestrian Centre con binomi in arrivo da tutta la penisola. Equitazione, Kent Farrington su Greya conquista la Finale di Coppa del Mondo di salto ostacoliA Fort Worth, in Texas (Stati Uniti), nella tarda serata italiana, si è conclusa la Finale di Coppa del Mondo 2025-2026 di salto ostacoli: successo...