Questa mattina si apre il nuovo concorso nazionale di salto ostacoli all’Arezzo Equestrian Centre. I migliori binomi d’Italia sono arrivati per sfidarsi in una competizione che promette emozioni e spettacolo. La gare si svolgono tutto il giorno, con tanti appassionati pronti a seguire da vicino le imprese di cavalieri e cavalli.

AREZZO Nuovo concorso nazionale di salto ostacoli all’Arezzo Equestrian Centre con binomi in arrivo da tutta la penisola. Le gare hanno preso il via questa mattina e andranno avanti fino a domenica con il clou che sarà con il Gran Premio che vede in campo i migliori cavalieri e amazzoni. Nell’ultimo gran premio a dominare è stato Bruno Chimirri in sella a Samara, ma anche questa volta ci sarà una bella battaglia sugli ostacoli. Primi concorsi di una lunga serie di eventi negli impianti di San Zeno. Dal 20 al 22 febbraio ci sarà un altro concorso nazionale. Una sorta di preparazione per l’evento più atteso dell’anno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Equitazione: concorso nazionale, in arrivo i migliori. Salto ostacoli show. Tutti i protagonisti

