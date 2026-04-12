Equitazione Kent Farrington su Greya conquista la Finale di Coppa del Mondo di salto ostacoli

A Fort Worth, in Texas, si è conclusa la Finale di Coppa del Mondo di salto ostacoli. Il cavaliere statunitense ha vinto la competizione con il cavallo Greya, conquistando il titolo durante la manifestazione che si è svolta nella tarda serata italiana. La gara ha visto la partecipazione di numerosi atleti provenienti da diverse nazioni, con le eliminazioni e i piazzamenti che hanno deciso l'esito finale.

A Fort Worth, in Texas (Stati Uniti), nella tarda serata italiana, si è conclusa la Finale di Coppa del Mondo 2025-2026 di salto ostacoli: successo del padrone di casa Kent Farrington su Greya, che precede il tedesco Daniel Deusser su Otello de Guldenboom, e l’altra statunitense Katherine Dinan su Out of the Blue SCF. La vittoria va allo statunitense Kent Farrington su Greya, che si impone davanti al pubblico di casa con 4 penalità, andando a precedere il teutonico Daniel Deusser su Otello de Guldenboom, che conquista la piazza d’onore con 7 punti negativi, mentre sale sul gradino più basso del podio l’altra statunitense Katherine Dinan su Out of the Blue SCF, terza con 9 penalità ed il crono di 58.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Equitazione, Kent Farrington su Greya conquista la Finale di Coppa del Mondo di salto ostacoli Equitazione, Giampiero Garofalo sesto ad Helsinki nella Coppa del Mondo di salto ostacoli. Nessun azzurro alle FinaliNella gara finlandese sono 7 i netti nel tempo sul percorso base, 4 dei quali replicati al barrage: vince lo svizzero Steve Guerdat su Albfuehren’s... Equitazione, Becky Moody su Jagerbomb vince la Finale di Coppa del Mondo di dressageA Fort Worth, in Texas (Stati Uniti), nella notte italiana, si è disputato il Grand Prix Freestyle valido per la Finale di Coppa del Mondo 2025-2026...