Epstein Wexner e l’omicidio irrisolto dell’avvocato Shapiro | tutti i misteri

Recenti indagini hanno portato alla luce alcuni collegamenti tra un finanziere coinvolto in pratiche illegali e un gruppo di potere formato da alcuni miliardari e imprenditori. Oltre alle accuse legate a reati sessuali, si sono approfonditi i rapporti tra questa figura e un noto imprenditore americano, noto per aver fondato un importante gruppo di influenza. In parallelo, resta irrisolto il caso di un omicidio che coinvolge un avvocato e che ha alimentato diverse ipotesi e misteri.

L’aspetto rilevante della vicenda Epstein, oltre alle vittime dei suoi crimini sessuali (ancora in attesa di giustizia), sono i suoi legami col Mega Group fondato da Leslie Wexner, il miliardario di cui era il galoppino. Il Mega Group è un club elitario di 20 miliardari sionisti – pappa e ciccia coi servizi di intelligence e col crimine organizzato – in grado di influenzare la politica statunitense e israeliana. In un rapporto di polizia sull’omicidio dell’avvocato Arthur Shapiro, avvenuto nel 1985 e tuttora irrisolto, Wexner viene descritto come socio di boss mafiosi e possibile mandante dell’assassinio. Lo studio legale di Shapiro rappresentava una società di Wexner, The Limited, ed era sotto inchiesta per evasione fiscale e investimenti in paradisi fiscali: la sua morte impedì che fosse interrogato dalle autorità.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Epstein, Wexner e l’omicidio irrisolto dell’avvocato Shapiro: tutti i misteri Notizie correlate Epstein Files, polemiche sull’audizione dell’Attorney General Pam Bondi: “Vuole coprire i potenti come Les Wexner”L’attesissima audizione dell’Attorney General Pam Bondi alla House Judiciary Committee si è trasformata in uno spettacolo grottesco, con il... Miliardario Wexner sotto accusa: anni di legami con Epstein svelati.Miliardario Les Wexner sotto esame per i legami con Jeffrey Epstein Il miliardario del retail Les Wexner, fondatore di L Brands – la società che... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Blog | I soldi pubblici ai data center in Ohio: il sistema Wexner-Epstein; La vera storia di Jeffrey Epstein, predatore sessuale che sedusse le élite come il mago di Oz; War of Trump - Puntata del 12/4/2026; Blog | Epstein l'immobiliarista che a New Albany attirava le Big Tech. I soldi pubblici ai data center in Ohio: il sistema Wexner-EpsteinRiassunto della puntata precedente: i data center e le infrastrutture AI delle Big Tech (Amazon, Meta, Google e Microsoft) si trovano in Ohio grazie all’attività imprenditoriale promossa dall’uomo più ... ilfattoquotidiano.it La rete di potere che va oltre EpsteinIl caso Epstein e l’iceberg che nessuno vede. Riassunto delle puntate precedenti: il finanziere pedofilo Jeffrey Epstein era il galoppino di una rete di potere i cui protagonisti praticavano crimini s ... ilfattoquotidiano.it Le foto di Zelensky con Epstein sono un falso generato da AI, non un incontro reale. Vi spieghiamo perché. - facebook.com facebook Il 6 dicembre 2014 una delle assistenti di Jeffrey Epstein gli gira l'alert della sua agenda su Google calendar: Elon Musk è in arrivo sulla (famigerata) isola. Musk nega di esser mai stato sull'isola di Epstein. x.com