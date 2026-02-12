L’audizione dell’Attorney General Pam Bondi alla House Judiciary Committee si è trasformata in una scena caotica. Bondi ha perso il controllo, urlando contro i deputati, insultando Jamie Raskin e accusando un parlamentare ebreo di antisemitismo. L’evento si è concluso con un confronto acceso e molte polemiche.

L’attesissima audizione dell’Attorney General Pam Bondi alla House Judiciary Committee si è trasformata in uno spettacolo grottesco, con il Procuratore generale degli Stati Uniti che ha letteralmente perso il controllo, urlando contro i deputati democratici (e repubblicani, come Thomas Massie ), insultando apertamente Jamie Raskin e finendo per accusare un parlamentare ebreo di antisemitismo solo perché non ha dimostrato sufficiente zelo filoisraeliano. Il tutto mentre le sopravvissute al finanziere-pedofilo Jeffrey Epstein, sedute tra il pubblico, assistevano impotenti a un dibattito degenerato in puro teatro politico. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Epstein Files, polemiche sull’audizione dell’Attorney General Pam Bondi: “Vuole coprire i potenti come Les Wexner”

Il Congresso degli Stati Uniti ha appena reso pubblici nuovi nomi legati al caso Epstein.

Il Dipartimento di Giustizia e l’FBI hanno eseguito una perquisizione presso l’abitazione di un giornalista del Washington Post, nell’ambito di un’indagine legata a documenti riservati.

Argomenti discussi: Caso Epstein, una lezione sul Potere di questo mondo; Epstein, un figlio segreto e una rete di nomi eccellenti; Soon-Yi e le scomode mail (in cui parla anche a nome del marito Woody Allen) a Epstein: richieste di favori per la figlia, polemiche sul #MeToo e frecciate contro Chalamet; Epstein Files: sei nomi potenti ancora oscurati dal DOJ.

