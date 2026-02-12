Epstein Files polemiche sull’audizione dell’Attorney General Pam Bondi | Vuole coprire i potenti come Les Wexner

Da it.insideover.com 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’audizione dell’Attorney General Pam Bondi alla House Judiciary Committee si è trasformata in una scena caotica. Bondi ha perso il controllo, urlando contro i deputati, insultando Jamie Raskin e accusando un parlamentare ebreo di antisemitismo. L’evento si è concluso con un confronto acceso e molte polemiche.

L’attesissima audizione dell’Attorney General Pam Bondi alla House Judiciary Committee si è trasformata in uno spettacolo grottesco, con il Procuratore generale degli Stati Uniti che ha letteralmente perso il controllo, urlando contro i deputati democratici (e repubblicani, come Thomas Massie ), insultando apertamente Jamie Raskin e finendo per accusare un parlamentare ebreo di antisemitismo solo perché non ha dimostrato sufficiente zelo filoisraeliano. Il tutto mentre le sopravvissute al finanziere-pedofilo Jeffrey Epstein, sedute tra il pubblico, assistevano impotenti a un dibattito degenerato in puro teatro politico. 🔗 Leggi su It.insideover.com

epstein files polemiche sull8217audizione dell8217attorney general pam bondi vuole coprire i potenti come les wexner

© It.insideover.com - Epstein Files, polemiche sull’audizione dell’Attorney General Pam Bondi: “Vuole coprire i potenti come Les Wexner”

Caso Epstein, nuovi nomi nei files desecretati: dal magnate Wexner agli esponenti politici internazionali

Il Congresso degli Stati Uniti ha appena reso pubblici nuovi nomi legati al caso Epstein.

FBI searches home of Washington Post reporter, US attorney general says

Il Dipartimento di Giustizia e l’FBI hanno eseguito una perquisizione presso l’abitazione di un giornalista del Washington Post, nell’ambito di un’indagine legata a documenti riservati.

Argomenti discussi: Caso Epstein, una lezione sul Potere di questo mondo; Epstein, un figlio segreto e una rete di nomi eccellenti; Soon-Yi e le scomode mail (in cui parla anche a nome del marito Woody Allen) a Epstein: richieste di favori per la figlia, polemiche sul #MeToo e frecciate contro Chalamet; Epstein Files: sei nomi potenti ancora oscurati dal DOJ.

epstein files polemiche sullCaputo: «Non sono io il Nicola nei file del caso Epstein, tutelerò l'immagine»Il nome di Nicola Caputo è finito al centro di una bufera mediatica internazionale dopo la diffusione di nuove indiscrezioni sugli Epstein files, i documenti del Dipartimento ... ilmattino.it

Epstein, nuova bufera a Washington. Svelati i sei nomi censurati nei file: ecco chi sonoIl caso Jeffrey Epstein continua a scuotere la politica americana. A riaccendere le polemiche ci hanno pensato il deputato democratico Ro Khanna e ... notizie.tiscali.it

