Epstein Files polemiche sull’audizione dell’Attorney General Pam Bondi | Vuole coprire i potenti come Les Wexner
L’audizione dell’Attorney General Pam Bondi alla House Judiciary Committee si è trasformata in una scena caotica. Bondi ha perso il controllo, urlando contro i deputati, insultando Jamie Raskin e accusando un parlamentare ebreo di antisemitismo. L’evento si è concluso con un confronto acceso e molte polemiche.
L’attesissima audizione dell’Attorney General Pam Bondi alla House Judiciary Committee si è trasformata in uno spettacolo grottesco, con il Procuratore generale degli Stati Uniti che ha letteralmente perso il controllo, urlando contro i deputati democratici (e repubblicani, come Thomas Massie ), insultando apertamente Jamie Raskin e finendo per accusare un parlamentare ebreo di antisemitismo solo perché non ha dimostrato sufficiente zelo filoisraeliano. Il tutto mentre le sopravvissute al finanziere-pedofilo Jeffrey Epstein, sedute tra il pubblico, assistevano impotenti a un dibattito degenerato in puro teatro politico. 🔗 Leggi su It.insideover.com
Caso Epstein, nuovi nomi nei files desecretati: dal magnate Wexner agli esponenti politici internazionali
Il Congresso degli Stati Uniti ha appena reso pubblici nuovi nomi legati al caso Epstein.
FBI searches home of Washington Post reporter, US attorney general says
Il Dipartimento di Giustizia e l’FBI hanno eseguito una perquisizione presso l’abitazione di un giornalista del Washington Post, nell’ambito di un’indagine legata a documenti riservati.
Argomenti discussi: Caso Epstein, una lezione sul Potere di questo mondo; Epstein, un figlio segreto e una rete di nomi eccellenti; Soon-Yi e le scomode mail (in cui parla anche a nome del marito Woody Allen) a Epstein: richieste di favori per la figlia, polemiche sul #MeToo e frecciate contro Chalamet; Epstein Files: sei nomi potenti ancora oscurati dal DOJ.
Caputo: «Non sono io il Nicola nei file del caso Epstein, tutelerò l'immagine»Il nome di Nicola Caputo è finito al centro di una bufera mediatica internazionale dopo la diffusione di nuove indiscrezioni sugli Epstein files, i documenti del Dipartimento ... ilmattino.it
Epstein, nuova bufera a Washington. Svelati i sei nomi censurati nei file: ecco chi sonoIl caso Jeffrey Epstein continua a scuotere la politica americana. A riaccendere le polemiche ci hanno pensato il deputato democratico Ro Khanna e ... notizie.tiscali.it
Il caso degli ‘Epstein files’, cioè i documenti rilasciati dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sulle indagini a carico del finanziere pedofilo morto in carcere nel 2019, da tempo hanno travolto la politica di Washington (e non solo) e catturato l’attenzione del - facebook.com facebook
Tiziana Prezzo ci parla di come le nuove rivelazioni degli Epstein Files stiano facendo tremare il Regno Unito. Re Carlo III si è detto disposto a "dare sostegno" alla polizia britannica incaricata di valutare l'eventuale rilevanza penale delle informazioni confiden x.com
