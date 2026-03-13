Un nuovo studio sulla salute analizza l'obesità e sottolinea che la prevenzione non può limitarsi alla semplice alimentazione. Parallelamente, una ricerca esamina come l'uso prolungato di social media e dispositivi digitali possa influenzare l'equilibrio energetico e aumentare il rischio cardiovascolare. Questi temi sono al centro di recenti approfondimenti nel settore sanitario, senza coinvolgere figure specifiche o aspetti legali.

USS e salute: come l’uso prolungato dei social e dei dispositivi digitali influisce su equilibrio energetico e rischio cardiovascolare. È stato presentato oggi presso la sede del policy institute europe Competere, a Roma, il nuovo position paper ‘Ultra-Scrolling Social (USS): ambienti digitali, equilibrio energetico e prevenzione cardiovascolare’, dedicato al ruolo degli ambienti digitali negli stili di vita contemporanei e nel rischio cardiometabolico. Lo studio introduce il concetto di Ultra-Scrolling Social, una chiave interpretativa volutamente provocatoria per descrivere l’impatto di un’esposizione prolungata e strutturalmente incentivata agli ambienti digitali – social media, piattaforme di streaming e dispositivi mobili sui comportamenti quotidiani. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Salute: nuovo studio su obesità. Paganini (Competere) “la prevenzione non può concentrarsi solo su alimentazione”

