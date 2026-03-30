Ghribi La disuguaglianza energetica sia priorità per i leader

Un rappresentante ha affermato che l'accesso all'energia deve essere considerato un diritto fondamentale per tutte le nazioni e regioni, sottolineando che questa condizione è essenziale per garantire salute, istruzione, sicurezza e opportunità. La richiesta si rivolge ai leader politici di mettere la disuguaglianza energetica tra le priorità da affrontare a livello globale.

ROMA (ITALPRESS) – L’accesso all’energia non dovrebbe essere un privilegio di alcune nazioni o regioni, ma una condizione umana fondamentale che sostiene salute, istruzione, sicurezza e opportunità. Lo afferma Kamel Ghribi, Presidente GKSD e Gruppo San Donato, in un articolo a sua firma sul sito energychamber.org sottolineando come oggi, in tutto il mondo, milioni di famiglie, scuole, cliniche e piccole imprese non dispongano ancora di elettricità affidabile e a costi accessibili. Secondo le Nazioni Unite, solo in Africa almeno 600 milioni di persone non hanno accesso all’elettricità, con conseguenze dirette sulla qualità della vita, sull’istruzione e sulle opportunità economiche. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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