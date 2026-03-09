I governi dell’Europa centrale, in particolare quelli dell’area dell’ex Impero Austro-Ungarico, si concentrano principalmente sulla tutela degli interessi nazionali. Tra le priorità ci sono la sicurezza interna e le risorse energetiche, che vengono ritenute fondamentali per la stabilità dei rispettivi paesi. La loro attenzione si rivolge alle questioni di sovranità e alle strategie di rafforzamento interno, evitando interventi esterni che possano komprometterne gli obiettivi.

I governi dell’Europa centrale, in particolare nell’area dell’ex Impero Austro-ungarico, mostrano di tenere più di altri al perseguimento degli interessi nazionali. E mostrano fra di loro una solidarietà vera in tale ambito, non quella retorica che viene propagandata da Bruxelles. L’esempio più recente è dato dal premier slovacco Fico che è intervenuto in difesa del suo omologo ungherese, minacciato in maniera esplicita da Zelensky. La particolarità politica degli austro-ungarici. I Paesi che facevano parte dell’Impero Austro-Ungarico mostrano ancora oggi delle spiccate differenze di mentalità e di cultura politica rispetto alle altre macrozone entro la UE. 🔗 Leggi su Follow.it

© Follow.it - Proteggere gli interessi nazionali come energia e sicurezza interna: le priorità degli "austro-ungarici"

