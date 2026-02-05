Emergenza pini dai sostituti più compatibili agli spazi adeguati | qual è il futuro degli alberi simbolo di Roma?

Un nuovo crollo di un pino in via dei Fori Imperiali riaccende i timori sulla sicurezza degli alberi storici di Roma. Dopo vari incidenti simili, molti si chiedono se sia ancora possibile mantenere questi pini in alcune zone della città. Il Comune ha commentato l’accaduto, ma ancora non ci sono soluzioni definitive. Intanto, si pensa a sostituti più resistenti e a spazi più adeguati per evitare nuovi incidenti. La questione resta aperta e al centro del dibattito pubblico.

Il Campidoglio, nel commentare l’accaduto, ha ammesso una “grande preoccupazione” perché “anche i controlli con esiti positivi” ai quali l’albero era stato sottoposto “lasciano ampi margini di rischio”. Esaminando i fattori che hanno determinato il cedimento, l’assessora capitolina all’Ambiente ha ammesso l’esigenza di “ragionare seriamente sull’ipotesi di intervenire nelle aree a maggior frequentazione, iniziando a programmare la sostituzione delle alberature più vetuste con esemplari più giovani”. È la fine dei pini a Roma? Lo abbiamo chiesto a Francesco Ferrini, professore ordinario di arboricoltura e coltivazioni arboree all'Università di Firenze.🔗 Leggi su Romatoday.it

I pini dei Fori Imperiali a Roma rischiano di cadere.

