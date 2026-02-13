Bonifiche all' Ex Eridania i Verdi | Polmone verde sotto attacco nidi distrutti e aironi dispersi
I Verdi denunciano che le bonifiche all'Ex Eridania, tra via Gorizia e via Monte San Michele, stanno distruggendo il polmone verde e mettendo a rischio gli habitat degli aironi, con nidi abbattuti e uccelli dispersi.
“E' evidente che le macchine cingolate e gli operai non stessero facendo giardinaggio", esordiscono Alessandro Ronchi e Maria Grazia Creta, co-portavoci di Europa Verde Forlì Continuano a far discutere le operazioni di bonifica all'Ex Eridania, tra via Gorizia e via Monte San Michele, finiti nel mirino degli ambientalisti e con alcune associazioni che hanno presentato due esposti ai carabinieri forestali. “E' evidente che le macchine cingolate e gli operai non stessero facendo giardinaggio - esordiscono Alessandro Ronchi e Maria Grazia Creta, co-portavoci di Europa Verde Forlì -, mentre per l'assessore al Verde Giuseppe Petetta sarebbero in corso “solo” operazioni di “esbosco”, parola scelta con accuratezza nel tentativo di addolcire la natura del devastante intervento all’attenzione dell’opinione pubblica”.🔗 Leggi su Forlitoday.it
