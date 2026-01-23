Emergenza maltempo interrogazione di Santo Primavera | trasparenza e controlli sugli affidamenti nei Comuni colpiti

Il deputato Santo Primavera del gruppo Mpa-Grande Sicilia ha presentato un’interrogazione urgente riguardante gli interventi e gli affidamenti nei Comuni colpiti dall’emergenza maltempo in Sicilia, in particolare nella zona orientale, tra il 19 e il 20 ottobre. L’obiettivo è verificare la trasparenza e l’efficacia delle misure adottate per affrontare le conseguenze di questi eventi meteomarini. La risposta scritta fornirà chiarimenti sulle azioni intraprese e sui controlli effettuati.

Il deputato regionale del gruppo Mpa-Grande Sicilia, Santo Primavera, ha presentato un'interrogazione parlamentare urgente con risposta scritta in merito ad interventi relativi ai gravi eventi meteomarini che hanno colpito la Sicilia, in particolare la fascia orientale dell’Isola, tra il 19 e il.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Maltempo, Corsaro (Anci): "Sostegno urgente ai Comuni colpiti dalla tempesta Harry"Il maltempo causato dalla tempesta Harry ha provocato danni significativi ai territori siciliani. Emergenza ciclone Harry, Santo Primavera: "Dichiarare lo stato di calamità naturale"A causa dell’emergenza causata dal ciclone Harry e dal maltempo che ha colpito la fascia ionica siciliana, si rende necessaria una dichiarazione di calamità naturale. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Argomenti discussi: Maltempo su Cagliari, Loi (FdI): Questa è una catastrofe, serve lo stato di emergenza; Maltempo, Sudano (Lega): Litorale ionico devastato, dichiarare lo stato di calamità; Emergenza maltempo, Galvagno: 'Non siete soli, bisogna dare sostegno ai territori colpiti'; Maltempo, Meloni segue da vicino l’emergenza. Maltempo, il Governo verso il riconoscimento dello stato di emergenza per le regioni colpiteLa proposta verrà portata dal ministro per la Protezione civile Nello Musumeci nel Consiglio dei ministri della prossima settimana. Due miliardi una prima stima fra strade, porti ferrovie, edifici pri ... msn.com Maltempo, la Regione delibera la richiesta dello stato di emergenza. Danni per 300 milioniLo ha riferito il presidente della Regione Occhiuto durante il sopralluogo a Catanzaro Lido. «Sono convinto - ha detto il governatore - che il governo accoglierà le nostre richieste nella prossima sed ... corrieredellacalabria.it FOTO – Maltempo, l’emergenza su Piano Provenzana e situazione piste: interviene anche l’Anas per sgomberare l’area https://qds.it/piano-provenzana-maltempo-emergenza-neve-eccesso-ciclone-harry-piste-sciistiche-chiuse-lavori-anas-catania/ - facebook.com facebook Emergenza #maltempo in Sicilia. Le #ForzeArmate sono al fianco della popolazione per la messa in sicurezza dei territori colpiti dalla tempesta mediterranea #Harry. Nelle immagini, personale e mezzi dell’ @Esercito impegnati nella rimozione dei detriti e n x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.