Terremoto a Ragalna | insediato il commissario per l’emergenza subito interventi nei comuni colpiti

Un terremoto ha colpito i comuni della zona di Ragalna e nelle ore successive è stato insediato il commissario incaricato di coordinare gli interventi di emergenza. Le autorità hanno avviato subito le operazioni di assistenza e messa in sicurezza nelle aree interessate dal sisma, con interventi che riguardano diverse località colpite. La gestione dell’emergenza continua a essere sotto monitoraggio.

A guidare le operazioni sarà Gaetano Laudani, capo del Genio civile di Catania, incaricato di coordinare gli interventi urgenti e le attività di messa in sicurezza nelle aree interessate dallo stato di emergenza Si è ufficialmente insediato il commissario delegato per la gestione dell’emergenza nei comuni colpiti dal terremoto del 4 marzo con epicentro nella zona di Ragalna. A guidare le operazioni sarà Gaetano Laudani, capo del Genio civile di Catania, incaricato di coordinare gli interventi urgenti e le attività di messa in sicurezza nelle aree interessate dal sisma (Ragalna, Santa Maria di Licodia e Adrano) e dalla frana che ha coinvolto la “zona ponte” a Motta Sant’Anastasia. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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