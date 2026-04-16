Emergenza casa a Como nasce il progetto All’Oggi | già accolte le prime famiglie

A Como è stato avviato il progetto “All’Oggi” per affrontare l’emergenza abitativa. Già alcune famiglie sono state accolte nell’ambito dell’iniziativa, che mira a rispondere alla crescente richiesta di alloggi nella zona. L’intervento rappresenta un tentativo di mettere in campo una soluzione concreta per il problema della mancanza di case disponibili sul territorio.

Un’alleanza concreta per affrontare uno dei problemi più urgenti del territorio comasco: la difficoltà di trovare casa. È stato firmato il protocollo d’intesa del progetto “All’Oggi”, iniziativa che mette insieme istituzioni, imprese e terzo settore con l’obiettivo di aumentare l’offerta di.🔗 Leggi su Quicomo.it

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