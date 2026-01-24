Ruvo di Puglia | nasce Casa Francesco per famiglie in difficoltà abitativa Sette case per nuclei in temporanea emergenza e uno in cohousing

Ruvo di Puglia ha inaugurato “Casa Francesco”, un progetto dedicato a famiglie in difficoltà abitativa. L’iniziativa prevede sette case per nuclei in emergenza temporanea e uno spazio in cohousing, offrendo supporto a chi affronta sfratti, morosità o fragilità. Questo intervento mira a rispondere alle esigenze di alloggio con soluzioni concrete e sostenibili, contribuendo a rafforzare il senso di comunità e solidarietà nel territorio.

Un'iniziativa esemplare. —– Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Ruvo di Puglia: Si chiama "Casa Francesco" e da oggi accoglie sette nuclei familiari in temporanea emergenza abitativa (sfratti esecutivi, morosità incolpevole, provvisorie condizioni di fragilità, ecc.). La struttura, uno stabile di proprietà comunale in via San Francesco D'Assisi, è stata ristrutturata dall'Amministrazione con materiali ecocompatibili e secondo criteri di sostenibilità ambientale ed energetica grazie a un finanziamento regionale per la rigenerazione urbana nell'ambito dei progetti SISUS (Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile).

