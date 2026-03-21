La Casa di Fausta celebra il suo decimo anno di attività, durante il quale ha accolto senza costi più di 800 famiglie provenienti da diverse parti d'Italia presso il Policlinico di Modena. L’organizzazione si occupa di fornire alloggi temporanei e assistenza a chi si trova lontano da casa per motivi di salute o cure mediche. La struttura continua a essere un punto di riferimento per molte famiglie in difficoltà.

La Casa di Fausta ha raggiunto il decimo anno di attività, ospitando gratuitamente oltre 800 famiglie provenienti da tutta Italia presso il Policlinico di Modena. Questa struttura, nata per sostenere le famiglie durante le terapie pediatriche, celebra un traguardo che conferma l’efficacia del modello di accoglienza territoriale. Il progetto prende il nome dalla professoressa Fausta Massolo, pioniera dell’oncoematologia pediatrica, la cui visione ha ispirato la creazione di un luogo dove i genitori non debbano più dormire nelle auto mentre i figli ricevono cure. La struttura risiede in prossimità immediata dell’ospedale, eliminando barriere logistiche che spesso aggravano la sofferenza delle famiglie. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 10 anni Casa di Fausta: 800 famiglie accolte gratis a Modena

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