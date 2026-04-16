La Camera ha approvato un emendamento proposto da Lancellotta che sospende i termini per la gestione contabile dei comuni interessati dalle recenti alluvioni. La misura riguarda i comuni colpiti dalle intense precipitazioni che hanno provocato danni diffusi. La decisione permette di allungare i tempi per le attività amministrative e di bilancio nelle zone colpite, senza indicare ulteriori dettagli sui fondi o sulle procedure coinvolte.

La Camera ha dato il via libera all’emendamento presentato da Lancellotta, una misura che estende i termini per la gestione contabile dei comuni colpiti dalle recenti precipitazioni eccezionali. La decisione mira a offrire un supporto operativo concreto agli enti locali che devono affrontare le conseguenze degli eventi meteorologici verificatisi nel corso del 2026, garantendo loro maggiore stabilità gestionale. Semplificazione burocratica e scadenze prorogate per gli enti locali. Per le amministrazioni che hanno ricevuto la dichiarazione di stato di emergenza a causa delle condizioni climatiche avverse di quest’anno, il calendario amministrativo subisce una variazione fondamentale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Emergenza alluvioni: slitta il bilancio per i comuni colpiti

Notizie correlate

Stato di emergenza e 150mila euro per i comuni colpiti da alluvioniLa giunta regionale ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza regionale a seguito degli eventi meteo avversi che hanno colpito il...

Terremoto a Ragalna: insediato il commissario per l’emergenza, subito interventi nei comuni colpitiA guidare le operazioni sarà Gaetano Laudani, capo del Genio civile di Catania, incaricato di coordinare gli interventi urgenti e le attività di...

Aggiornamenti e dibattiti

Emergenza Maltempo in Oman: Alluvioni Lampo e danni nel Sultanato, il videoMascate, 30 marzo 2026 – Una violenta ondata di maltempo ha colpito il Sultanato dell'Oman e diverse aree della Penisola Arabica negli ultimi giorni, culminando in una serie di alluvioni lampo che ... ilmeteo.it

Stato di emergenza e 150mila euro per i comuni colpiti da alluvioniLa giunta regionale ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza regionale a seguito degli eventi meteo avversi che hanno colpito il territorio regionale nei giorni 3, 4, 5 e 8 ottobre 2024 ... lanazione.it