stato di emergenza e 150mila euro per i comuni colpiti da alluvioni

La giunta regionale ha dichiarato lo stato di emergenza e stanziato 150mila euro per i comuni colpiti dalle alluvioni che hanno devastato il territorio tra ottobre 2024 e febbraio 2025, a causa delle intense piogge che hanno provocato allagamenti e danni diffusi.

La giunta regionale ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza regionale a seguito degli eventi meteo avversi che hanno colpito il territorio regionale nei giorni 3, 4, 5 e 8 ottobre 2024, nonché il 13 e 14 febbraio 2025. Per far fronte alle spese sostenute nel corso dell’emergenza la giunta ha stanziato un fondo di 150 mila euro, destinato a ristorare le attività di soccorso e assistenza alla popolazione e gli interventi urgenti eseguiti da enti pubblici, strutture regionali o altre strutture operative. Nel dettaglio il 3, 4 e 5 ottobre ’24, il territorio regionale è stato colpito da intense e persistenti precipitazioni che hanno interessato vaste aree, in particolare le zone settentrionali (Montone e Pietralunga), il Gualdese e l’Amerino-Narnese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

La Regione Umbria ha ufficialmente dichiarato lo stato di emergenza a causa delle forti piogge che si sono abbattute tra ottobre 2024 e febbraio 2025.

