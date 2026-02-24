Messaggi Google si trasforma | ecco come funziona la rivoluzione che nessuno si aspettava nel 2026

Google ha deciso di rinnovare il sistema di messaggi per migliorare la condivisione della posizione, rispondendo alle richieste degli utenti che desiderano maggiore trasparenza. La modifica coinvolge l'integrazione di nuove funzionalità che rendono più immediata la visualizzazione di dove si trovano gli amici. Questa trasformazione mira a semplificare le comunicazioni quotidiane e a offrire strumenti più intuitivi. La novità sarà disponibile nelle prossime settimane sugli smartphone Android.

Google si prepara a cambiare il modo in cui condividiamo la nostra posizione attraverso l’app di messaggistica predefinita di Android. Una nuova integrazione con Find Hub promette di portare la condivisione della posizione in tempo reale direttamente nelle conversazioni di Google Messages, eliminando la necessità di passare da un’app all’altra. L’analisi del codice dell’ultima versione beta di Google Messages, la 2026022001RC00, ha rivelato stringhe di testo che confermano l’arrivo imminente di questa funzionalità. Si tratta di un approccio molto diverso rispetto a quello attuale: fino ad oggi, quando selezioni l’opzione Posizione dal menu in una chat, Messages si limita a inviare un link statico di Google Maps che mostra dove ti trovi in quel preciso momento. 🔗 Leggi su Screenworld.it

Google Messaggi: Come chattare con Gemini su Android

