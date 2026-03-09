La Rai spende 800mila euro per non spendere troppo | il paradosso del bando che nessuno si aspettava
La Rai ha pubblicato un bando da circa 796.500 euro per trovare un controllore dei budget delle produzioni esterne, suddiviso in due lotti, uno dedicato alle fiction e l’altro all’intrattenimento. La cifra rappresenta una spesa significativa per un incarico di verifica dei costi, mentre l’ente si impegna a non superare questa somma nel processo di selezione. La notizia ha suscitato sorpresa tra gli addetti ai lavori.
La Rai cerca un "controllore" dei budget delle produzioni esterne: bando da 796.500 euro diviso in due lotti, fiction e intrattenimento. Il paradosso: si spende per non spendere troppo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Articoli correlati
Sul podio con il bronzo, poi la frase che gela l’arena: “L’ho tradita” (il retroscena che nessuno si aspettava)Ha pianto davanti alle telecamere, ha pianto sul podio con la medaglia di bronzo al collo nella 20 km individuale di biathlon a Milano-Cortina 2026.
Messaggi Google si trasforma: ecco come funziona la rivoluzione che nessuno si aspettava nel 2026Google si prepara a cambiare il modo in cui condividiamo la nostra posizione attraverso l’app di messaggistica predefinita di Android.