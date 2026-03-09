La Rai spende 800mila euro per non spendere troppo | il paradosso del bando che nessuno si aspettava

Da fanpage.it 9 mar 2026

La Rai ha pubblicato un bando da circa 796.500 euro per trovare un controllore dei budget delle produzioni esterne, suddiviso in due lotti, uno dedicato alle fiction e l’altro all’intrattenimento. La cifra rappresenta una spesa significativa per un incarico di verifica dei costi, mentre l’ente si impegna a non superare questa somma nel processo di selezione. La notizia ha suscitato sorpresa tra gli addetti ai lavori.

La Rai cerca un "controllore" dei budget delle produzioni esterne: bando da 796.500 euro diviso in due lotti, fiction e intrattenimento. Il paradosso: si spende per non spendere troppo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

