La Rai spende 800mila euro per non spendere troppo | il paradosso del bando che nessuno si aspettava

La Rai ha pubblicato un bando da circa 796.500 euro per trovare un controllore dei budget delle produzioni esterne, suddiviso in due lotti, uno dedicato alle fiction e l’altro all’intrattenimento. La cifra rappresenta una spesa significativa per un incarico di verifica dei costi, mentre l’ente si impegna a non superare questa somma nel processo di selezione. La notizia ha suscitato sorpresa tra gli addetti ai lavori.