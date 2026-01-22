Emanuele Filiberto di Savoia sarà presente a Loreto il 31 gennaio, presso la Santa Casa del Conero, per partecipare a una messa in suffragio di Vittorio Emanuele di Savoia. L’evento rappresenta un’occasione per ricordare una figura storica e rafforzare il legame tra il patrimonio culturale e spirituale della zona. La cerimonia si svolgerà in un contesto di rispetto e sobrietà, nel rispetto delle tradizioni locali.

Emanuele Filiberto ‘sbarca’ a Loreto, autentica perla del Conero: ecco l’annuncio della Santa Messa in suffragio di Vittorio Emanuele di Savoia. Lo avevamo saputo in tempi recenti e ora è ufficiale. Ebbene sì, un importante appuntamento spirituale e istituzionale è stato annunciato ufficialmente di recente anche attraverso la pagina social di Emanuele Filiberto di Savoia. Il 31 gennaio 2026 il Santuario della Santa Casa di Loreto ospiterà una Santa Messa in suffragio di S.A.R. il Principe Vittorio Emanuele di Savoia. L’iniziativa nasce su richiesta di S.A.R. il Principe Gran Maestro e viene organizzata dalla Delegazione Marche unitamente a Guardie d’Onore al Pantheon, realtà da sempre impegnate nella tutela della memoria storica della Real Casa di Savoia. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

© Danielebartocciblog.it - Emanuele Filiberto di Savoia a Loreto: il 31 gennaio alla Santa Casa

