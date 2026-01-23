Elsa Rubino, sopravvissuta a gravi ustioni, ha riconosciuto i genitori a Crans-Montana dopo 22 giorni di coma farmacologico. Il padre ha espresso emozione, ma ha anche sottolineato che la battaglia per il suo recupero è appena iniziata. La giovane, con ustioni su oltre il 60% del corpo, si trova in un percorso di lunga e complessa riabilitazione, di cui è ormai consapevole.

Dovrebbe essere sottoposta a una nuova operazione all'intestino. Resta all'ospedale di Zurigo. Si trova qui dal primo di gennaio. La prognosi resta riservata. Ha ustioni sul 60 per cento del corpo. La notizia prima è arrivata sui social degli amici e compagni di scuola della ragazza biellese. Il padre ha parlato di una emozione inimmaginabile. «Elsa ha aperto gli occhi e ci ha riconosciuto. Lo ha fatto nel momento in cui la sedazione era più bassa. Per noi, la mamma e me, è stata una grande emozione. Inimmaginabile. Anche se mi rendo conto che è un minuscolo traguardo rispetto a quelli da raggiungere.

© Vanityfair.it - Crans-Montana, Elsa Rubino ha riconosciuto i genitori. Il padre: «Emozione immensa. Ma la battaglia è appena iniziata»

