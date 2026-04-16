Elly Schlein si presenta come figura di opposizione e di governo, cercando di adattare il suo ruolo a seconda delle circostanze. Recentemente si è notata una certa flessibilità nei toni e nelle posizioni, con l’obiettivo di conquistare consenso tra i segmenti più moderati e istituzionali. Tuttavia, non è ancora chiaro se questa strategia possa sostenere a lungo termine i diversi fronti politici coinvolti.

Dunque, abbiamo una Elly Schlein di lotta e una di governo. Forse ha capito che è il momento di alternare al giaccone e alle sneaker una postura più alta in grado di raccogliere consensi istituzionali, borghesi e moderati. Vediamo. Nelle stesse ore, la segretaria del Partito democratico ha sparato due colpi molto diversi e complementari. Il primo ha evidenziato un buon gioco d’anticipo sul rivale interno, Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, lanciando l’idea di una grande manifestazione del campo largo a maggio «per la pace e per il lavoro» – che detta così è un po’ da anni Cinquanta (vedremo i dettagli della piattaforma, per esempio sull’Ucraina).🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Elly di lotta e Schlein di governo, ma non è detto che il giochino regga

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