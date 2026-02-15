Referendum Giustizia Elly Schlein a Bari | La riforma serve a Governo che si sente sopra le leggi
Elly Schlein è intervenuta a Bari per criticare la riforma della Giustizia, accusando il Governo di volerla usare per affermare il proprio potere sopra le leggi. Durante l’evento, ha detto che questa proposta non favorisce la giustizia, ma serve a consolidare un sistema che si sente al di sopra delle norme. A poche settimane dal referendum, le opposizioni si mobilitano per convincere i cittadini a votare ‘No’. Nel frattempo, anche il segretario regionale del Pd Puglia, Domenico De Santis, ha invitato a sostenere questa posizione, invitando chi desidera opporsi alla riforma a unirsi alla loro campagna.
Questa mattina, nella sede dell'AncheCinema, si è svolta una manifestazione del Pd pugliese a sostegno del 'No' per il quesito referendario del 22 e 23 marzo prossimi "Chi vuole combattere questa riforma deve stare con noi". Lo ha detto il segretario regionale del Pd Puglia, Domenico De Santis, nel corso di un evento organizzato a Bari per sostenere il ‘No’ al quesito referendario sulla riforma della Giustizia che si svolgerà il 22 e 23 marzo. All'interno dell'AncheCinema era presente anche la segretaria nazionale dem, Elly Schlein, il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, e il sindaco di Bari, Vito Leccese.🔗 Leggi su Baritoday.it
In Italia si torna a parlare di riforma della giustizia, ma non mancano le polemiche.
