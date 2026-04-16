Elliot Anderson perde la madre i compagni del Nottingham lo sostengono | La famiglia prima di tutto
Elliot Anderson non ha preso parte alla partita del Nottingham Forest a causa del lutto familiare. Dopo che il giocatore ha segnato, i compagni di squadra hanno condiviso un messaggio di solidarietà, affermando che la famiglia viene prima di tutto. La squadra ha inoltre dedicato un pensiero a Anderson, che sta attraversando un momento difficile legato alla perdita della madre. La partita si è conclusa con i calciatori che hanno mostrato vicinanza al loro compagno.
Dopo aver segnato i calciatori Nottingham Forest hanno dedicato un pensiero alla stella della squadra Elliot Anderson, indisponibile a causa della morte della madre.🔗 Leggi su Fanpage.it
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